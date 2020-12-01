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Зеленский заверил, что реформирование органов прокуратуры в ближайшее время будет завершено

Зеленский заверил, что реформирование органов прокуратуры в ближайшее время будет завершено

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет, что процесс реформирования органов прокуратуры в ближайшее время будет успешно завершен. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

"Самое главное - это именно те правоохранители, которые ежедневно "долбят эту скалу". И доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине - это не миф, не фантастика и не исключение из правил. Мы ожидаем, что в ближайшее время процесс реформирования органов прокуратуры будет действительно успешно завершен", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, бывший Генпрокурор Эстонии готова помогать развитию украинской прокуратуры.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Офис Генпрокурора, где поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, а также вручил госнаграды и призвал "не становиться заложниками образа", разрушая все стереотипы.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина, реформы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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