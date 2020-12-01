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Венедиктова призвала правоохранительные органы воздержаться от конфликтов и противостояний

Венедиктова призвала правоохранительные органы воздержаться от конфликтов и противостояний

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила активизацию эффективной координации деятельности всех органов правопорядка, с ориентацией на надлежащую работу без конфликтов и противостояний. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом почти вдвое удалось увеличить количество раскрытых преступлений в бюджетной сфере и коррупционных правонарушений; разоблачено в три раза больше банд и на треть - преступных группировок; предъявлено исков на сумму более полтора раза больше, в том числе в бюджетной сфере - в четыре раза больше.

"Отдельно Генеральный прокурор остановилась на активизации эффективной координации деятельности всех органов правопорядка, с ориентацией на надлежащую работу без конфликтов и противостояний", - говорится в сообщении.

Кроме того, Венедиктова добавила, что в этом году удалось провести системную работу по искоренению давления на бизнес и запустить в действие долгожданный институт уголовных проступков, который только за 5 месяцев существования уже показал свою эффективность.

Напомним, в Офисе Генпрокурора готовятся к трансформации местных прокуратур в окружные.

Источник: УНН
Теги: Украина, правоохранительные органы
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