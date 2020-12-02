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Эксперты в докладе о будущем НАТО советуют укрепить партнерство с Украиной

Эксперты в докладе о будущем НАТО советуют укрепить партнерство с Украиной

КИЕВ. 2 декабря. УНН. НАТО должно расширять и укреплять партнерские отношения с Украиной и Грузией и активизировать политику "открытых дверей". Об этом говорится в опубликованном накануне докладе специальной экспертной группы по дальнейшей адаптации НАТО до 2030 года, передает УНН.

В докладе указано, что НАТО должно разработать глобальный план для более эффективного использования своих партнерских отношений для продвижения стратегических интересов НАТО. В частности, "перейти от нынешнего подхода, основанного на потребностях, до подхода, основанного на интересах".

"Необходимо поддерживать и активизировать политику открытых дверей НАТО. НАТО должна расширять и укреплять партнерство с Украиной и Грузией, стремиться к усилению взаимодействия с Боснией и Герцеговиной и противодействовать дестабилизации на Западных Балканах", - говорится в докладе экспертов.

Также в документе также обращается внимание на то, что НАТО должно активизировать Средиземноморский диалог (СД) и Стамбульскую инициативу о сотрудничестве (СИС) с помощью усиления политического участия, наращивания потенциала и повышения устойчивости. "Ему следует углубить сотрудничество с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона, в том числе за счет усиления обмена информацией и создания регулярных диалогов по технологическому сотрудничеству и объединению исследований и разработок в отдельных областях", - говорится далее в докладе.

При этом в документе указано на вызовы для НАТО со стороны России.

"В евроатлантическом регионе наиболее серьезный геополитический вызов представляет Россия. Хотя по экономическим и социальным показателям Россия находится в упадке, она доказала свою способность к территориальной агрессии и, вероятно, останется главной угрозой, с которой столкнется НАТО в ближайшее десятилетие.", - отмечается в докладе.

Напомним, в НАТО обеспокоены действиями России в отношении стран-соседей и поддерживают территориальную целостность Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Грузия
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