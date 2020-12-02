Под охраной полиции и без Кернеса: горсовет Харькова в старом составе собрался на сессию

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Харькове в среду, 2 декабря, началась последняя сессия VII созыва Харьковского городского совета - без городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Здание взяла под охрану полиция. Об этом УНН рассказала пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник.

В пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что началась 38-я сессия Харьковского городского совета VII созыва.

На вопрос, полиция обеспечивает правопорядок во время сессии в Харьковском городском совете, Баранник ответила: "Определенное количество (правоохранителей - ред.) есть".

"На сессии присутствуют представители Харьковского облсовета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для работы сессии зарегистрировались 66 депутатов. В повестку дня включены 24 вопроса и "Разное".

Напомним, в полиции Харьковской области ранее сообщали о проведении об исчезновении Кернеса, но впоследствии удалили сообщение. Уже 10 ноября появилось новое фото "пропавшего" Геннадия Кернеса, о розыске которого ранее сообщала полиция.

Отметим, что Геннадий Кернес в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию. В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Как сообщалось, Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.