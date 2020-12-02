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Массовое тестирование на COVID-19 должно проводиться украинскими тест-системами - Зинкевич

Массовое тестирование на COVID-19 должно проводиться украинскими тест-системами - Зинкевич

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине тестирование на COVID-19 должно быть значительно шире и более массовым. Особенно - в закрытых учреждениях - интернатах для лиц с инвалидностью, тюрьмах, больницах, домах престарелых. Это возможно осуществить за счет тест-систем на COVID-19 украинского производства. Об этом УНН рассказала секретарь комитета, председатель подкомитета по вопросам военной медицины комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Яна Зинкевич.

"Я поддерживаю идею массового тестирования. Даже скажу больше, массовое тестирование для уязвимых категорий населения должно быть первоочередным. Потому что те же, например, интернаты, дома престарелых, тюрьмы - это места, где люди находятся очень долго в замкнутых помещениях, друг с другом. Это непосредственно серьезные скопления людей. Плюс - в этих заведениях медицинская помощь хуже, чем в среднем по стране", - отметила она.

По ее словам, тестировать уязвимые категории населения, а также увеличить объемы тестирования украинцев за сутки стоит с помощью отечественных тестов. Они качественные и значительно дешевле иностранных аналогов.

"Если выбирают не украинские тест-системы, мы считаем, что это коррупция и растрата средств, поэтому не исключаем, что могут быть какие-то "откаты", - считает нардеп.

Отметим, что украинские ученые разработали сверхчувствительный тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса, который может кардинально изменить ситуацию с количеством тестов в Украине. С его помощью можно тестировать до 1 миллиона человек в день при вдвое меньшей, чем ПЦР-тестирование, цене.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, тестирование
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