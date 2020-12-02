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Глава Днепропетровского облсовета Олейник - под прицелом НАБУ и ГФС

Глава Днепропетровского облсовета Олейник - под прицелом НАБУ и ГФС

Святослав Олейник

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Недавно журналисты в своем расследовании сообщили о том, что дорожно-строительная фирма "УПС", неоднократно замеченная в систематическом нарушении норм строительства и халтуре, стала фигурантом расследования НАБУ из-за связи с главой Днепропетровского облсовета Святославом Олейником. Компания продолжает выигрывать тендеры на сотни миллионов, получает подряды в рамках "Большого строительства" Президента, в то время как ее фактический владелец попал в поле зрения антикоррупционных органов, информирует УНН.

"Некачественный ремонт дорог со стороны "УПС" бьет уже и по личному рейтингу Главы государства. Ведь ассоциироваться объекты, строящиеся в рамках президентской программы, будут именно с ним. И хотя тучи над Олейником продолжают сгущаться, ввиду дел в НАБУ и ГФС, его строительная компания продолжат дорожный недодел", - говорится в расследовании.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило расследование против главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 "Декларирование недостоверной информации". А главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

"Для жителей Днепра давно не секрет, что Святослав Олейник состоит в отношениях с Ириной Гуназой, которая была соратницей политика долгие годы, и до сих пор числится как контактное лицо его партии "Украина майбутнього". У них есть двое несовершеннолетних дочерей, которые проживают с матерью в Словакии, а Олейник часто их навещает", - говорится в материале.

Активы, которые формально принадлежат Гуназе в Украине и Словакии, впечатляют. Именно из Словакии ведет цепочка к небезызвестной компании "УПС". Дело в том, что Гуназа активно приобретала доли в бизнесах и основывала новые компании. Так, в 2012 году Гуназа приобретает словацкую компанию Arograf s.r.o., а в 2015 году - Proxima s.r.o. Именно на последнюю зарегистрированы отель, земля и другая недвижимость Гуназы в Словакии.

История же Arograf тесно связана с Украиной. В 2016 году Arograf становится сооснователем ТОВ "Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями "УПС".

В итоге "УПС" стала центром строительного холдинга, компании которого за бюджетные средства ремонтировали школы, парки, спортивные комплексы и другие объекты социальной инфраструктуры. Однако многие из них так и не были завершены.

В августе 2020 года НАБУ зарегистрировало уголовное производство относительно оценки действий Олейника: как оказалось, он оказывал давление на правоохранительные органы с целью выведения из-под уголовного дела главы компании "УПС" Тараса Палия.

Источник: УНН
Теги: ГФС, Днепр и Днепропетровская область, Словакия, НАБУ
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