Десантный корабль "Юрий Олефиренко" после ремонта вернули в ВМС

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Средний десантный корабль L401 "Юрий Олефиренко" вернулся на службу ВМС ВСУ после выполнения планового ремонта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе государственного концерна "Укроборонпром".

"Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", входящий в ГК "Укроборонпром", успешно закончило доковый ремонт среднего десантного корабля Военно-Морских Сил ВСУ L401 "Юрий Олефиренко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонтных работ, которые начались в июне 2020 года, специалисты предприятия восстановили корпус корабля, валопроводы винто-рулевой и дейдвудной систем, протекторы, донно-заборную аппаратуру и тому подобное.

"Корабль успешно прошел ходовые испытания и оставил акваторию предприятия - передан государственному заказчику", - сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.

Добавим, в Николаеве из-за выхода из акватории завода корабля "Юрий Олефиренко" разводили три моста.

L401 "Юрий Олефиренко" - средний десантный корабль проекта 773, спущен на воду в 1970 году на Гданьской Северной верфи в Польше. Это самый большой корабль в своем классе в составе ВМС Украины, способен проводить десантирование более 150 бойцов, или до 10 единиц бронетехники или перевозки до 250 тонн грузов.

В Укроборонпроме напомнили, что с начала года на предприятии уже отремонтировали и передали государственным заказчикам малые бронированные артиллерийские катера "Вышгород", "Никополь", "Аккерман" и "Бердянск", десантный катер "Сватово" и противодиверсионный катер "Голая Пристань". Также специалисты НСЗ успешно осуществили выездные доковые работы в городе Мариуполь по ремонту МБАКов "Лубны" и "Кременчуг" ВМС ВСУ.