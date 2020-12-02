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Рада поддержала предоставление разрешения детям с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет

Рада поддержала предоставление разрешения детям с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект №3594 о внесении изменений в законодательство по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, что позволит лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста - независимо от того, или учатся они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

Отмечается, что в этом году такого решения требуют 23 ребенка, которым исполнится 18 лет, в следующем году таких детей будет 29.

Напомним, парламентский комитет в октябре рекомендовал Верховной Раде Украины принять в целом как закон законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность" № 3594.

Источник: УНН
Теги: дети, инвалид, ВРУ
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