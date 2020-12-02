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Рада приняла законопроект об эффективности закупок в спортивной сфере

Рада приняла законопроект об эффективности закупок в спортивной сфере

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3075 о внесении изменения в статью 3 Закона Украины “О публичных закупках” касательно эффективной реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Соответствующее решение поддержал 291 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусмотрено осуществление закупки услуг, которые необходимы для проведения мероприятий по физической культуре и спорту, физкультурно-спортивной реабилитации и обеспечения подготовки и участия национальных сборных команд Украины по видам спорта в международных спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины.

Напомним, 1 сентября нардепы приняли законопроект № 3075 в первом чтении. Им разрешается покупать спортивные товары или услуги в сумме более 50 тыс. грн без упрощенных процедур закупки.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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