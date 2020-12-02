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Большинство украинцев недовольны деятельностью Зеленского и Минздрава в борьбе с COVID-19 - опрос

Большинство украинцев недовольны деятельностью Зеленского и Минздрава в борьбе с COVID-19 - опрос

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине 62% опрошенных недовольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 и почти 70% людей недовольны работой Министерства здравоохранения по противостоянию коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 28-30 ноября 2020 года, передает УНН.

"34% опрошенных довольны деятельностью Президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 62% - не удовлетворены. Деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны - 68%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 60%, затруднились оценить - 12%", - говорится в результатах исследования.

Сообщается, что больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (72%) и Верховной Рады (78%).

Опрос проведен 28-30 ноября 2020. года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная: по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2500 респондентов. Метод опроса - CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,0%.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что в Украине 58% опрошенных поддерживают введение "локдауна" на новогодние праздники.

Как сообщалось ранее в УНН, правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября, во время которого не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Напомним, карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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