ВР приняла законопроект об обжаловании в суде срока ареста

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2315 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного Суда Украины относительно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей. Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает:

— возможность судьи апелляционной инстанции, который принимал участие в уголовном производстве в ходе досудебного расследования, участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции;

— возможность обжалования в апелляционном порядке решений суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенных во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу;

— возврат соответствующих материалов уголовного производства в суд первой инстанции и др.

Документ был принят в первом чтении в начале февраля прошлого года. Тогда поддержать законопроект Раде рекомендовал Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.