Опрос: 30% украинцев считают, что меры противодействия COVID-19 в стране слишком мягкие

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине 30% опрошенных считают, что введенные властями меры по борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19 слишком мягкими, 11% наоборот - слишком жесткими. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 28-30 ноября 2020 года, передает УНН.

"45% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. 30% считают их слишком мягкими, 11% - наоборот слишком жесткими. За две недели несколько возросло количество тех, кто считает действия власти слишком мягкими", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, 34% опрошенных довольны деятельностью Президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 62% - не удовлетворены. Деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны - 68%.

Опрос проведен 28-30 ноября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная: по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2500 респондентов. Метод опроса - CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,0%.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что в Украине 58% опрошенных поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.

Как сообщалось ранее в УНН, правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября, во время которого не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести "полный локдаун" на несколько недель в декабре.

Напомним, карантин для противодействия распространения нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.