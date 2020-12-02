Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,56 0,0621  EUR: 34,22 0,0701 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Местное самоуправление и соцзащита во время "ковида": утреннее заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3300

Зеленский одобрил бесплатное питание в школах детей погибших защитников Украины

Зеленский одобрил бесплатное питание в школах детей погибших защитников Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бесплатном питании в учреждениях образования детей погибших защитников Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины" № 978-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября.

Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.

Источник: УНН
Теги: дети, военные, школа, питание, закон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.