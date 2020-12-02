Зеленский одобрил бесплатное питание в школах детей погибших защитников Украины

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бесплатном питании в учреждениях образования детей погибших защитников Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины" № 978-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября.

Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.