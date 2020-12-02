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Рада поддержала законопроект относительно оснований для отсутствия нардепа на заседаниях

Рада поддержала законопроект относительно оснований для отсутствия нардепа на заседаниях

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3642 о внесении изменений в законодательство по основаниям отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Рады. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается, что основанием для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях ВР по уважительным причинам являются:

- выполнение народным депутатом в это время поручений ВР, главы ВРУ,

- командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций,

- временная нетрудоспособность,

- получение услуг в сфере здравоохранения,

- отпуск в связи с беременностью и родами, рождением ребенка, по уходу за ребенком, отпуск в связи с женитьбой, со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск,

- документально подтвержденные транспортные препятствия.

Также отмечается, что уважительными причинами отсутствия народного депутата на пленарном заседании ВР являются и другие причины, о которых народный депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен сообщить главе ВРУ путем подачи заявления.

Кроме того, если в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин нардеп не принимает непосредственное участия в более 30% голосований при принятии решений ВР на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Комитет Рады в сентябре принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении проекта Закона, принять его во втором чтении и в целом.

Напомним, ранее сегодня Рада приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками правительственный законопроект № 3628 о внесении изменений в законодательство относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, заседание, нардепы
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