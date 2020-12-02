В ТКГ отреагировали на попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что попытка легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании Совета Безопасности ООН, означает, что лица, отвечающие в РФ за внешнюю политику, понимают степень своей ответственности за только частичное выполнение и возможный срыв прошлогодних договоренностей в Париже на высшем уровне в "нормандском формате". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе.

"Официальные представители Российской Федерации и ряд российских СМИ пытаются обеспечить резонансное сопровождение события, которое они анонсировали как "... сегодня впервые участие в заседании Совета Безопасности ООН примут представители "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении.

Так, украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе изложила свою позицию:

"1. Формула Аррии, по которой российские представители пытаются провести это заседание - это неформальное заседание без соблюдения процедуры, использования права вето и тому подобное.

2. Проводится такое заседание вне помещений СБ ООН.

3. Глава СБ своих функций не выполняет.

4. Отчеты, протоколы не составляются, присутствуют только переводчики.

5. На эти заседания приглашаются обычно те, кто не имеет права или возможности участвовать в официальных заседаниях СБ, - общественный сектор, ученые, правозащитники, представители меньшинств, другие негосударственные субъекты.

6. Если раньше для таких заседаний нужно было физическое присутствие и таким образом доступ негосударственных субъектов или просто провокаторов был ограничен, то во время пандемии COVID это делается в формате видеоконференции, и появляется возможность показать по видео любого", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российские представители уже успели обвинить Францию и ФРГ в "...подыгрывании Украине" и поставили под сомнение способность этих стран выступать посредниками в "нормандском формате".

Также сообщается, что благодаря принципиальной позиции наших партнеров в СБ ООН, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

"По нашему мнению, российская попытка провести громкое мероприятие по легитимизации организаций, которые считаются в Украине террористическими, означает следующее:

1. Лица, отвечающие в РФ за внешнюю политику, понимают степень своей ответственности за только частичное исполнение, а, может, и срыв прошлогодних договоренностей в Париже на высшем уровне в "нормандском формате". 9 декабря им исполняется год.

2. Эти лица пытаются переложить собственную вину на Украину, Францию и ФРГ.

3. Такие попытки проваливаются раз за разом и способны привести лишь к укреплению связей между государствами и международными организациями, которых пытается обвинить РФ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, украинская делегация для участия в ТКГ напоминает, что проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате", которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутых по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и на которой было б обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании Совета Безопасности ООН.