Рада приняла законопроект об определении подсудности судебных дел по Крыму

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 0941 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" относительно определения территориальной подсудности судебных дел, подсудных расположенным на территории Крыма и Севастополя судам, и подследственности уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является приведение к требованиям указов Президента о создании судов и уголовно-процессуального законодательства Украины норм статьи 12 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" в части определения территориальной подсудности судебных дел, подсудимых расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя судам, и подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированной территории.

Проектом предлагается внести изменения в часть первую и часть вторую статьи 12 закона, заменив названия ликвидированных судов на новосозданные согласно вышеназванным указам Президента Украины, и определить подследственность уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированной территории, в общем порядке, определенном УПК Украины.

Как отмечается в сопроводительной записке, законопроект был принят за основу 28 февраля 2019-го.

"В соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины законопроект подлежит внесению в Верховную Раду Украины нового созыва для дальнейшего его рассмотрения по процедуре подготовки ко второму чтению", - говорится в сопроводительной записке.

Напомним, ранее народные депутаты поддержали проект закона, имеющий целью упрощение доступа к правосудию граждан Украины.



