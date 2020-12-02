Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,56 0,0621  EUR: 34,22 0,0701 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6165

Рада приняла законопроект об определении подсудности судебных дел по Крыму

Рада приняла законопроект об определении подсудности судебных дел по Крыму

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 0941 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" относительно определения территориальной подсудности судебных дел, подсудных расположенным на территории Крыма и Севастополя судам, и подследственности уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является приведение к требованиям указов Президента о создании судов и уголовно-процессуального законодательства Украины норм статьи 12 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" в части определения территориальной подсудности судебных дел, подсудимых расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя судам, и подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированной территории.

Проектом предлагается внести изменения в часть первую и часть вторую статьи 12 закона, заменив названия ликвидированных судов на новосозданные согласно вышеназванным указам Президента Украины, и определить подследственность уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированной территории, в общем порядке, определенном УПК Украины.

Как отмечается в сопроводительной записке, законопроект был принят за основу 28 февраля 2019-го.

"В соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины законопроект подлежит внесению в Верховную Раду Украины нового созыва для дальнейшего его рассмотрения по процедуре подготовки ко второму чтению", - говорится в сопроводительной записке.

Напомним, ранее народные депутаты поддержали проект закона, имеющий целью упрощение доступа к правосудию граждан Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, ВР, Крым
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.