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ВР изменила законодательство по защите безработных на карантине

ВР изменила законодательство по защите безработных на карантине

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект №3486 относительно социальной защиты населения в период карантина из-за коронавируса. Соответствующее решение поддержали 287 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Отмечается, что документ имеет целью обеспечить соцзащиту безработных, работников и работодателей, которые могут столкнуться с негативными социально-экономическими последствиями в период карантина.

Проектом закона предлагается внести изменения в ряд законов Украины, направленных на обеспечение социальной защиты населения, которое может пострадать от последствий распространения COVID-19.

В частности, речь идет и о помощи по частичной безработице. Документом предлагается закрепить в законодательстве о занятости населения, что право на пособие по частичной безработице на период карантина имеют все застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения. А выплата пособия по частичной безработице на период карантина осуществляется предприятием с первого дня сокращения продолжительности их рабочего времени в пределах срока приостановления (сокращения) производства, но не более 30 календарных дней после завершения карантина.

Кроме того, предлагается привести в соответствие с законодательством сроки, в которые работодатели сообщают территориальные органы центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, о запланированном массовом высвобождении работников.

Также предусматривается урегулирование вопроса о предоставлении ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности.

Среди прочего предлагается разрешить председателям семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Напомним, накануне Верховная Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовке необходимых выводов к законопроектам, инициированным Президентом Владимиром Зеленским по поддержке бизнеса на карантине.

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус, карантин
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