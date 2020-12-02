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Украина планирует привлечь 100 млн евро ЕИБ на проект "Восточная Украина"

Украина планирует привлечь 100 млн евро ЕИБ на проект "Восточная Украина"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров Украины планирует привлечь 100 млн евро займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)". Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН.

"Принятие акта является необходимым правительственным решением для определения целесообразности привлечения средств займа ЕИБ. На данный момент проект является одним из приоритетных инвестиционных проектов, который предполагается реализовать за счет средств ведущей международной финансовой организации - ЕИБ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также сообщается, что предельный объем привлеченных кредитных ресурсов от ЕИБ для реализации проекта составляет 100 млн евро.

Напомним, в сентябре УНН сообщал, что Украина планирует привлечь 100 млн долл. МБРР на проект "Восточная Украина".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Кабмин, ЕИБ
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