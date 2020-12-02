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Нардепы поддержали законопроект о рынке кормов

Нардепы поддержали законопроект о рынке кормов

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект № 3672 о внесении изменений в заключительные положения Закона Украины "О безопасности и гигиене кормов" с целью стабилизации рынка кормов. Соответствующее решение поддержали 268 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"До недавнего времени в соответствии с законом о ветеринарной медицине, в Украине действовала система регистрации готовых кормов. Но такой подход не соответствовал законодательству ЕС. Однако в январе 2020 года вступил в силу Закон Украины о безопасности и гигиене кормов, и регистрация готовых кормов была отменена. Вместо этого, введена регистрация кормовых добавок, что соответствует европейскому законодательству ", - сказал во время выступления в Раде глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

По его словам, в соответствии со ст. 17 указанного закона, производство и оборот кормов, изготовленных с применением кормовых добавок, а также оборот самих добавок, разрешается исключительно при условии регистрации таких добавок.

"Принятие этого решения позволит разблокировать рынок готовых кормов, ввести в Украине новую систему регистрации добавок в соответствии с европейской моделью, осуществить наполнение украинского реестра кормовых добавок, предоставить время для принятия необходимых дополнительных подзаконных актов. Действие закона с 2024 года прекращается", - добавил нардеп.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается внесение изменений в Раздел X "заключительные и переходные положения", которые позволят использование кормовых добавок в производстве кормов, а также ввоз на таможенную территорию Украины и оборот кормовых добавок и кормов, изготовленных с применением кормовых добавок, если такие кормовые добавки зарегистрированы в Европейском Союзе.

По словам авторов проекта, указанные изменения носят временный характер и, соответственно, их сила прекращается через четыре года после вступления в силу Закона Украины "О безопасности и гигиене кормов". Ожидается, что в течение предусмотренного законопроектом переходного периода, система государственной регистрации кормовых добавок заработает в соответствии с требованиями указанного Закона и операторы рынка успеют получить регистрацию кормовых добавок, ведь предусмотренная в статье 18 процедура государственной регистрации только одной кормовой добавки будет занимать больше года.

Согласно заключению Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, законопроект по своей цели не противоречит Соглашению об ассоциации, однако откладывает имплементацию части Регламента 1831/2003 на период до четырех лет, что частично соответствует праву Европейского Союза.

Как сообщал УНН, ранее комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики получил текст правительственного законопроекта об одинаковых ставках ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, рынок
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