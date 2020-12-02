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Кабмин принял концепцию развития искусственного интеллекта

Кабмин принял концепцию развития искусственного интеллекта

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правительство приняло концепцию развития сферы искусственного интеллекта в Украине, которая обеспечит конкурентоспособность Украины на международном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры, информирует УНН.

"Технологии искусственного интеллекта (ИИ) будут способствовать трансформации экономики, рынка труда, государственных институтов и общества в целом. Их использование позволит уменьшить объемы расходов и повысить эффективность производства, качество товаров и услуг", - говорится в сообщении.

По сообщению Минцифры, реализации положений Концепции развития искусственного интеллекта позволит:

- занять Украине значительный сегмент мирового рынка технологий ИИ и ведущие позиции в международных рейтингах (как результат - приход иностранного инвестора в отрасль)

- создать условия для участия Украины в деятельности международных организаций и реализации инициатив по формированию стратегий развития, регулирования и стандартизации ИИ в мире;

- внедрить технологии ИИ в сфере образования, экономики, общественного управления, кибербезопасности, обороны и других сферах для роста долгосрочной конкурентоспособности Украины на международном рынке;

- сформировать адекватное и эффективное правовое поле для применения технологий ИИ учитывая международные стандарты в отрасли и передовой зарубежный опыт ее государственного регулирования.

"Следующий наш шаг - в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации Концепции", говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле этого года, в Киеве проходили исследования по использованию технологий искусственного интеллекта.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, технологии
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