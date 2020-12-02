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Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил увольнение Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений (в частности - ред.), согласовал увольнение Гусева Юрия Вениаминовича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)", - написал Мокан.

Добавим, что в СМИ появилась непроверенная информация, что для Гусева якобы есть новая должность в сфере ОПК - возглавить Укроборонпром.

Напомним, правительство согласовало увольнение глав Харьковской и Закарпатской ОГА.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ОГА, Херсон и Херсонская область
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