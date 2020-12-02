Оккупационная "администрация" РФ продолжает политику преследования ПЦУ для вытеснения ее из оккупированного Крыма

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Митрополит Симферопольский и Крымский Климент получил очередной незаконный документ — “постановление по делу об административном правонарушении”, согласно которого Управление Крымской Епархии обвиняют в невыполнении решения оккупационного “Евпаторийского городского суда”, относительно демонтажа деревянного храма Православной церкви Украины “Неопалимая купина” в оккупированном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

“Оккупационная администрация Российской Федерации” продолжает реализацию политики преследования, которая направлена на вытеснение Украинской Православной Церкви из Крыма “, - говорится в сообщении.

Так, по информации Представительства Президента в АР Крым, стало известно о еще одном противоправном факте совершенном оккупационной администрацией РФ касательно Украинской Православной Церкви в Крыму.

“Следовательно, 1 декабря Митрополит Симферопольский и Крымский Климент получил очередной незаконный документ — „постановление по делу об административном правонарушении“, согласно которому Управление Крымской Епархии обвиняют в невыполненные решения оккупационного „Евпаторийского городского суда“, относительно демонтажа деревянного храма Православной церкви Украины „Неопалимая купина“, который находится в г. Евпатория. Вместе с тем, „Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым“ установило новый срок „выполнения решения“ по 3 декабря 2020 года”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что такие действия оккупантов является прямым нарушением норм международного гуманитарного права и очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в Крыму. Следовательно, прокуратура АР Крым и города Севастополя, в рамках уголовного производства, предоставит соответствующую правовую оценку указанным действиям представителей оккупационных властей.

Как напоминает прокуратура, осуществляется процессуальное руководство в ряде уголовных производств в отношении притеснений Украинской Православной Церкви на временно оккупированном полуострове. Речь идет о захвате вооруженными лицами здания храма Покрова Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенного в селе Перевальное, недопущении настоятеля и прихожан к службе, присвоение движимого и недвижимого имущества Управление Крымской Епархии Православной церкви Украины, в результате чего служители церкви лишены возможности проводить религиозные обряды и другие факты.

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ) Украины призвало применить санкции в отношении тех, кто преследует украинских верующих в Крыму.