МИД Турции: Анкара приветствует инициативу "Крымская платформа"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. По словам главы министерства иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара приветствует инициативу "Крымская платформа". Об этом он сообщил в Twitter после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает УНН.

"Состоялась откровенная встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Будем и дальше укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу "Крымская платформа", - написал Чавушоглу.

Отметим, что сегодня глава украинской дипломатии находится с визитом в Турции.

Как сообщал УНН, ранее Кулеба заявил, что Турция будет надежным партнером Украины в международном координационном механизме "Крымская платформа".

Held a frank meeting w / Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine .

Will continue to strengthen our relations, especially in military cooperation and defense industry.

We welcome the "Crimean Platform" initiative. pic.twitter.com/peURL4RzAH