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НАБУ заявил о вмешательстве Венедиктовой в дело об афере с имуществом Нацгвардии

НАБУ заявил о вмешательстве Венедиктовой в дело об афере с имуществом Нацгвардии

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова тайно вечером 1 декабря, без изучения материалов дела изменила прокуроров в производстве по взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

“Вечером 1 декабря 2020 года Генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что как результат, детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки осуществить запланированные следственные и процессуальные действия, а именно — сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятному участнику указанного преступления — экс-топ-чиновнику государственной компании “УкрБуд”.

“Национальное бюро убеждено, что эта ситуация — продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действий не впервые”, — отмечается в сообщении.

В НАБУ напоминают, что 10 сентября 2020 года НАБУ и САП при наличии обоснованных доказательств направили Генеральному прокурору проект сообщения о подозрении действующему нардепу как вероятном участнику преступной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины. Однако Генеральный прокурор по непонятным причинам подписала подозрение только 16 сентября. При этом, замечаний к тексту подозрения и изложенных в нем доказательств не было, никакие изменения в поданный сначала документа не вносились.

Напомним, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) МВД Украины.

Как сообщалось, экс-президенту “УкрБуда” Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАБУ
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