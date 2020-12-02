В комитете ВР инициировали сбор справок о безопасности проведения выборов на Донбассе

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во время заседания комитета местного самоуправления было инициировано сбор справок по вопросу безопасности проведения выборов на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Александр Качура, передает УНН.

"Очень интересная дискуссия состоялась на заседании комитета местного самоуправления. Обсуждали вопрос проведения выборов на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской области. Присутствовавший на заседании губернатор Донецкой области по моему требованию пообещал собрать справки по вопросу безопасности проведения выборов", - отметил нардеп.

Также Качура сообщил, что его требование поддержал и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, в августе Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. Тогда в перечень таких общин вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Позже в ЦИК заявили, что проведут местные выборы на Донбассе в марте, если позволит ситуация с безопасностью.