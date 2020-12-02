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Зеленский подписал закон о поддержке сельхозпроизводителей

Зеленский подписал закон о поддержке сельхозпроизводителей

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки сельхозпроизводителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и другие законы Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции" № 985-IX, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года. Документ создает единую государственную информационную систему - Государственный аграрный реестр, который упростит предоставление таргетированной государственной поддержки для сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по закону, Государственный аграрный реестр ведется за счет средств государственного бюджета для комплексного интегрирования сведений о производителях сельхозпродукции, их имущественные, земельные, экологические, трудовые, финансово-кредитные и другие права. Реестр ведется путем добровольного внесения в него производителями сельхозпродукции достоверных сведений о себе.

"Также закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки. В частности, предусматривается возможность поддержки предприятий, занимающихся аквакультурой, ведущих органическое производство, использующих орошение, выращивающих овощи, плоды и ягоды. Кроме того, вводится возможность поддержки производителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Как отмечают авторы закона в пояснительной записке, создание Государственного аграрного реестра упростит получение сельхозпроизводителями бюджетной поддержки, автоматизирует проверку их статуса через доступ к другим государственным реестрам и кадастрам, предоставит возможность оценки эффективности применения мер поддержки, обеспечит публичность распределения средств государственной поддержки", - указано в сообщении.

Сообщается, что также будет сформирован "единый кабинет агрария", что позволит получать государственные сервисы, взаимодействовать с реестрами и кадастрами, в частности при регистрации земельных участков или исправлении ошибок в Государственном земельном кадастре.

Напомним, нардепы поддержали законопроект о рынке кормов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Аграрный комплекс, закон, Президент, сельхозпроизводители, реестр, Владимир Зеленский
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