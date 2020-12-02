"Дело Свинарчуков": кумовья Сытника крайне негативно повлияли на авторитет НАБУ

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Журналист Владимир Бойко изложил часть материалов служебного расследования, проведенного НАБУ в связи с причастностью детективов Андрея Калужинского, Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко к хищению средств "Укроборонпрома", сообщает УНН.

"Публикую следующие две страницы материалов служебного расследования, проведенного в НАБУ весной 2019 года в связи с причастностью руководителя Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и детективов Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко (напоминаю, что Калужинский и Борисенко являются кумовьями Артема Сытника) к хищению средств "Укроборнпрома" вместе с сыном заместителя секретаря СНБОУ Олегом Гладковского и его подельниками - Жуковым, Рогозой и "тайным агентом НАБУ" Шевченко. Последний, будучи внештатным сотрудником НАБУ, представлял коммерческие интересы Сытника и через директора НАБУ обеспечивал мошенников справками о том, что их фирма "Оптимумспецдеталь" не имеет признаков фиктивности", - отметил Бойко.

Также он намекнул, что компромата собрано достаточно.

"Опять обращаю внимание Андрея Владимировича Калужинского на рукописные пометки, сделанные на берегах этого документа - чтобы он осознал, сколько еще компромата на него и Сытника вынес из НАБУ человек, который сделал эти надписи", - отметил он.

В самом документе говорится о том, что действия Литвиненко, Борисенко и Калужинского крайне негативно повлияли на авторитет Национального бюро, привели к существенному уменьшению общественного доверия к нему, а также повредили авторитету государственной службы в целом.

Добавим, что по данным СМИ, Андрей Калужинский и Олег Борисенко - кумовья Сытника.

Также напомним, по результатам социсследования, НАБУ не доверяют 70% опрошенных украинцев. В то же время детективы, дискредитирующие орган продолжают там работать.

В частности Дмитрий Литвиненко, который был уличен в переписке с бизнес-партнерами сына бывшего секретаря СНБО Олега Свинарчука-Гладковского, получил за непроцессуальные контакты только "замечания", а после был награжден оценкой "отлично".

"Руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук направил Расхитителю средств "Укроборонпрома" Калужинскому напоминание о том, что подчиненный Калужинского Литвиненко был уличен в совершении коррупционного правонарушения и по материалам служебного расследования приказом от 17 мая 2019 года привлечен к дисциплинарной ответственности. И что это, мол, надо учесть при проведении ежегодной оценки результатов служебной деятельности. Оценка не задержалась. Согласно приказу директора НАБУ Сытника от 13 января 2020 года № 1 деятельность в 2019 году фигурантов "Свинарчукгейта" Калужинского и Борисенко оценена как положительная, а деятельность Литвиненко, который переписывался с расхитителями средств "Укроборонпрома" и всячески способствовал им в поставке контрабандных деталей, оценена на "отлично", - отмечает журналист Бойко.

Как пояснил УНН бывший сотрудник НАБУ, антикоррупционный орган управляется Сытником в "ручном режиме", который поощряет детективов за предоставленные ему услуги.