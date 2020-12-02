Промышленные предприятия не могут напрямую подчиняться министру - военный эксперт

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Ни в одной европейской стране промышленные предприятия не подчинены напрямую министрам. В отличие от Украины, где вице-премьер-министр Олег Уруский инициирует передачу ряда государственных предприятий в свое собственное подчинение. Об этом УНН рассказал военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

"В какой европейской стране мира, в какой стране НАТО государственные есть предприятия, которые подчинены непосредственно министру или политику? Никаких! Я не знаю, насколько оправдан этот ручной режим", - подчеркнул он.

По словам Козия, такое положение вещей сдерживает развитие промышленных предприятий в стране.

"Министерство вырабатывает политику, но не управляет заводами. Вот здесь нам надо определиться. Если мы отказались от задекларированного в Конституции направления на интеграцию в Европейский Союз и НАТО, то тогда пусть у вице-премьер-министра (Олега Уруского - ред.) провозглашают официально, что они отказываются от этого и фактически делают то, что они считают нужным", - считает эксперт.

По мнению Козия, передача сегодня стратегических государственных предприятий в подчинение Минстрапрому, у которого даже нет полноценного режимно-секретного отдела, является неприемлемым.

"Усердие или небрежность, но это, скорее, закономерность украинского менеджмента, когда каким-то образом принимается решение на создание министерства посреди бюджетного года, Верховная Рада Украины не вносит необходимые изменения в бюджет, Кабинет Министров Украины не определяет необходимые фонды для существования министерства и, как следствие, ни людей в министерстве, ни режимно-секретного отдела. (...) в настоящее время Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности фактически нет. Его даже финансово не создали. Есть сметы, нет деления расходов. Есть 5 человек в штате, и они получают заработную плату", - отметил он.

Напомним, народный депутат Юлия Клименко считает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины клоном Минэкономики и бюджетным "иждивенцем".

Также напомним, что в Верховной Раде результатов работы Минстратпрома не видят. И несмотря на критику неэффективной работы Уруского бюджетное финансирование деятельности его ведомства только увеличивается.