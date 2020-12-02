Верещук рассказала, почему комитет ВРУ перенес рассмотрение законопроектов о лжи в декларациях

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности перенес рассмотрение двух законопроектов по представлению недостоверной информации в декларациях на завтра из-за противоречий в сумме, от которой наступает ответственность и в виде наказаний за нарушения. Об этом телеканалу ZIK рассказала народный депутат Украины Ирина Верещук, информирует УНН.

"Заминка в том, что на сегодня есть разные позиции и в сумме, от которой наступает уголовная ответственность, мерах предосторожности, а также, так сказать, видов наказаний. То есть, это будут исправительные работы или это будут штрафные санкции, будет ли это, собственно, тюрьма", - отметила Верещук.

Также нардеп отметила, что некоторые депутаты склоняются к максимальной мере наказания в виде исправительных работ.

"Моя позиция - нельзя в данных условиях лишать уголовной ответственности коррупционеров. А если говорить мое личное мнение, мы должны еще увеличить ответственность, ведь если этого не сделать, то разгул коррупции будет просто невероятный", - сообщила народный депутат.

На вопрос о возможной будущей отмене Конституционным Судом закона о лжи в декларациях, где предусматривается лишение свободы, Верещук ответила, что и отменяя предыдущий закон, КСУ вышел за пределы своих полномочий.

"Конституционный Суд вышел за пределы своих полномочий. Он не может трактовать законы: "это достаточно, это не достаточно". И, собственно, законы трактуют депутаты, КСУ - говорит о Конституции. Ничего об ответственности коррупционеров, о мере и степени их вины в Конституции не говорится. Мы считаем, что КСУ вышел за пределы своих полномочий и принял решение, которое не было присущим Конституционному Суду. Мы должны вернуться к предыдущему состоянию", - сказала Верещук.

На вопрос о возможном завтрашнем рассмотрении в парламенте законопроекта о лжи в декларациях, Верещук ответила: "Я надеюсь".

Напомним, 1 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации. Аналогичный законопроект ранее зарегистрировал и Президент Украины Владимир Зеленский.

В рабочей группе по КСУ ожидают принятия закона о лжи в декларациях на этой неделе.

Добавим, что народный депутат Украины Ярослав Юрчишин заявил, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса продолжит свою работу, пока не предложит решение о КСУ.