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Венецианская комиссия будет рассматривать президентские законопроекты - Верещук

Венецианская комиссия будет рассматривать президентские законопроекты - Верещук

Ирина Верещук

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Венецианская комиссия рассмотрит законопроекты Президента Украины Владимира Зеленского по перезагрузке КСУ. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала народный депутат Украины Ирина Верещук, информирует УНН.

"Здесь речь идет о законопроектах, которые внес Президент по перезагрузке всего Конституционного Суда. То есть, речь идет не о коррупционных делах, не о э-декларировании, а именно о перезагрузке Конституционного Суда. Есть такое решение, я его видела, я его читала. Я считаю, давайте мы его (решение Венецианской комиссии - ред.) дождемся, если Венецианская комиссия будет уполномочена давать такие объяснения, разъяснения и свои решения", - отметила нардеп.

Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности перенес рассмотрение двух законопроектов по представлению недостоверной информации в декларациях на завтра из-за противоречий в сумме, от которой наступает ответственность и в виде наказаний за нарушения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венецианская комиссия, законопроект, нардепы, Слуга народа
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