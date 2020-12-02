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Комитет ВР до сих пор рассматривает законопроекты о лжи в декларациях - Верещук

Комитет ВР до сих пор рассматривает законопроекты о лжи в декларациях - Верещук

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной в настоящее время продолжает рассмотрение законопроектов по представлению недостоверной информации в декларациях. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала народный депутат Украины Ирина Верещук, информирует УНН.

“Сейчас проходит заседание комитета и сигнализировали депутаты из соответствующего комитета, что действительно продолжаются дебаты, потому что там каждая запятая сейчас на вес. Мы уже дважды возвращали 366-1 (статья Уголовного кодекса Украины „Декларирование недостоверной информации“ — ред.) и дальше КСУ „сносит“. То есть, ищут лазейки, ищут возможности, надо сделать так, чтобы таких вещей было гораздо меньше”, — отметила нардеп.

Напомним, УНН сообщал, что в профильном комитете есть противоречия относительно суммы, от которой наступает ответственность и в виде наказаний за нарушения.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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