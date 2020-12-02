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Главный санврач Ляшко прибыл на заседание фракции "Слуга народа": стало известно, о чем говорят

Главный санврач Ляшко прибыл на заседание фракции "Слуга народа": стало известно, о чем говорят

Виктор Ляшко

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прибыл на заседание фракции "Слуга народа". Специалист обсуждает с депутатами проект закона №4142 "О системе общественного здоровья". Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала народный депутат Украины Евгения Кравчук, передает УНН.

"Как раз на фракции главный санитарный врач Виктор Ляшко. Говорим о законопроекте №4142 об общественном здоровье. Он запланирован завтра в повестке дня, в первом чтении. Ну, собственно, отвечает господин Ляшко на мифы о вакцинации. На самом деле, я понимаю, что не все наши депутаты разбираются в медицинских темах. Каждый в своем комитете, но этот законопроект является таким "рамочным", и он уже объединяет действующее законодательство. И вакцинация от 10, прилагается список обязательных прививок, они были с начала независимости, есть и сейчас и добавляется только пневмококковая инфекция. На самом деле, очень опасно подвергать сомнению обязательность вакцинации. Не так давно в Украине была вспышка полиомиелита - в 2015 году", - отметила Кравчук.

Напомним, УНН сообщал, что ВР рассмотрит законопроект о внесении пневмококковой вакцины в календарь прививок.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, нардепы, Слуга народа
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