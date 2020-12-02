Шмыгаль и Марченко еще не прибыли на заседание "Слуги народа"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко до сих пор не прибыли на заседание фракции "Слуга народа". Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала народный депутат Украины Евгения Кравчук, передает УНН.

"В повестке дня еще обсуждения законопроектов. В частности, о Бюро экономической безопасности, новая редакция закона о СБУ и закон о бюджете (проект бюджета на 2021 - ред.). И, собственно, мы ждем Премьер-министра господина Шмыгаля, вместе с министром финансов, чтобы они доложили об основных изменениях и основных параметрах бюджета на 2021 год. Ну, очевидно, о наших перспективах сотрудничества с МВФ. Очень важно в кризисный период иметь финансовую стабильность и понимание, что будет этот кредит", - отметила народная избранница.

Напомним, УНН сообщал, что на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", где ожидают приезда Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Украины Сергея Марченко, обсуждать законопроекты о СБУ и Бюро экономической безопасности, а также резонансные пункты проекта бюджета на 2021 год.