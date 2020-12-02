Дубинский о Шмыгале: это все бе-ме-ме

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже на заседании фракции "Слуга народа". При этом, сам нардеп покинул помещение из-за нежелания общаться с главой правительства, поскольку считает это нецелесообразным. Об этом Дубинский заявил в эфире телеканала ZIK, информирует УНН.

"Да, он (премьер-министр Украины - ред.) уже есть. Депутаты обсуждают вопросы бюджета и выделение средств на Фонд регионального развития и социально-экономический фонд. Для меня и так все понятно. Позицию нашу консолидированную я озвучил коллегам. Еду заниматься своими делами. С ним (с премьер-министром Денисом шныряли - ред.) не о чем говорить. Ведь это бессмысленно. Они не могут основательно ничего сделать. Не могут подготовить нормальный бюджет. Они не могут ответить на вопрос: "Зачем карантин выходного дня?", "А будет ли локдаун?». Это все "бе-ме-ме", а сути ни нет", - отметил нардеп.

Напомним, ранее Дубинский о деятельности Шмыгале сказал: "идиот у руля экономики ведет нас в пропасть".

Сообщал, что на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", где ожидают приезда премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Украины Сергея Марченко, будут обсуждать законопроекты о СБУ и Бюро экономической безопасности, а также резонансные пункты проекта бюджета на 2021 год.