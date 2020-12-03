Ускоренный доступ к вакцине от COVID-19: Раде рекомендовали принять закон

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект № 4314, который позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение политсилы "Слуга народа".

"Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект № 4314. Он дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19", - говорится в сообщении политсилы в Facebook.

По словам председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого, вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины.

"И благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на своем заседании освободил от НДС импортные вакцины от COVID-19.

Украина готовится к подписанию в начале декабря Соглашения о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 - до 7 декабря.

По данным ВОЗ на середину ноября, клинические испытания проходили в общей сложности 47 вакцин-кандидатов. 10 из них дошли до третьей фазы.

Напомним, Великобритания первой одобрила вакцину Pfizer против COVID-19 - для применения со следующей недели. ЕС планирует завершить оценку вакцины BioNTech-Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.

Ранее BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Чуть ранее, 20 ноября, компании направили заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В свою очередь Moderna проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Позже Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания — в 100%. Эта компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.