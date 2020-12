В ТКГ нашли "сенсационную" деталь во вчерашней "попытке" России легитимизировать представителей ОРДЛО

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что конфликт на Донбассе - это не внутренний конфликт в Украине, а политический конфликт между РФ и Украиной, что является наиболее интересным моментом российской попытки легитимизировать представителей ОРДЛО в ООН. Также Россия показывает, что "нормандских" встреч, возможно, больше не будет. Об этом сообщили в Украинской делегации в ТКГ - соответствующее заявление опубликовано на официальной странице в Facebook, передает УНН.

"Вчерашнее "мероприятие", которое устроили представители РФ, пытаясь использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации представителей запрещенных в Украине террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", оказалось событием, которое вызывает серьезную обеспокоенность состоянием российской дипломатии", - говорится в сообщении.

В ТКГ сообщили, что "несколько ярких признаков позволяют сделать определенные выводы относительно замысла этого события":

"1. Событие свелось к тому, что между собой обсуждали представители российских марионеточных организаций и украинский политтехнолог Михаил Погребинский, который, по замыслу, похоже, должен был представлять собой "... украинскую сторону в диалоге с Донбассом", а представитель РФ в ООН Василий Небензя пытался сыграть роль "...модератора дискуссии".

2. Прозвучало предложение провести на оккупированной РФ части ОРДЛОУ "...референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований".

3. Василий Небензя утверждал, что "нормандский саммит" (Украина, РФ, Франция, ФРГ) не должен заменять "...минский формат". Что он имел в виду под "минским форматом" - осталось загадкой, но это не помешало представителю РФ сделать акцент на том, что "...нормандских встреч, возможно, больше не будет".

4. И самое интересное, и даже сенсационное - Василий Небензя заявил о "конфликте на Донбассе": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("это не внутренний конфликт в Украине, это - политический конфликт между РФ и Украиной", - отметили в украинской делегации в ТКГ.

Напомним, вчера, 2 декабря, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании Совета Безопасности ООН.

После этого, Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что попытка легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании Совета Безопасности ООН, означает, что лица, отвечающие в РФ за внешнюю политику, понимают степень своей ответственности за только частичное исполнение, и возможный срыв прошлогодних договоренностей в Париже на высшем уровне в "нормандском формате".