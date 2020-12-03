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Нардепы поддержали законопроект, который позволит передавать патроны спортивным школам

Нардепы поддержали законопроект, который позволит передавать патроны спортивным школам

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3403, которым предусмотрена возможность передачи патронов, подлежащих утилизации, отдельным заведениям физической культуры и спорта. Соответствующее решение поддержал 271 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

“Предлагается законопроект, суть которого заключается в том, что в ВСУ есть боеприпасы, которые подлежат утилизации, и некоторые из них можно передать учреждениям физической культуры и спорта, в структуре которых есть отделения по пулевой стрельбе или биатлону”, — сказал во время выступления в Раде представитель правительства в парламенте, нардеп от “Слуги народа” Василий Мокан.

По его словам, на сегодня в Украине есть 66 детско-юношеских спортивных школ, в которых есть отделения пулевой стрельбы, 19 спортивных школ, где есть отделение биатлона, всего в структуре этих школ занимается более 4 тыс. спортсменов.

Так, объясняют авторы проекта закона о внесении изменения в статью 2 Закона Украины “О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины”, документ разработан с учетом многочисленных обращений руководителей учреждений физической культуры и спорта, в структуре которых есть отделения по стрельбе или биатлону, о невозможности проводить полноценный учебно-тренировочный процесс и участвовать в соревнованиях различного уровня в связи с отсутствием патронов к специальной спортивного оружия.

Проект закона предусматривает на законодательном уровне урегулировать вопрос передачи боеприпасов, подлежащих утилизации, заведениям физической культуры и спорта, в структуре которых в соответствии с их собственных уставов есть отделение по пулевой стрельбе или биатлону.

Предполагается, что боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению правительством будут передаваться Вооруженными Силами, другими формированиями, образованные в соответствии с законами Украины, отдельным заведениям физической культуры и спорта, в частности, детско-юношеским спортивным школам, учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки, специализированным спортивным клубам и т.п. для обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса.

Напомним, ранее Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3075 о внесении изменения в статью 3 Закона Украины “О публичных закупках” касательно эффективной реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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