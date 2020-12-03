Нардепы направили на доработку законопроект относительно качества школьных учебников

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада проголосовала за возвращение субъекту правохаконодавчои инициативы на доработку законопроект № 3900 о внесении изменений в закон Украины “Об образовании” относительно обеспечения качества учебной литературы. Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

“Идея этого законопроекта — изменить ужасную ситуацию с учебниками, исправить ее и сделать украинские учебники современными, научными и качественными. Необходимо ввести четкие критерии к качеству учебников... Далее — необходимо, чтобы была качественная экспертиза этих учебников. Поскольку сейчас институт экспертизы не работает на должном уровне, мы предлагаем вариант, когда родители смогут обращаться и просить дополнительную экспертизу учебников”, — сказала нардеп от “Голоса” Инна Совсун, представляя законопроект в совете.

Законопроект разработан с целью установления четких требований к качеству учебной литературы, прежде всего той, что используема в учреждениях полного общего среднего образования, и механизма проверки соблюдения этих требований.

Законопроект предлагает следующее:

распространяет требования соблюдения норм академической добропорядочности на авторов учебной литературы;

устанавливает перечень полномочий центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки по научного и методического обеспечения образования, в частности по обеспечению качества учебной литературы;

уточняющий права других учреждений и организаций касательно научного и методического обеспечения образования;

устанавливает перечень принципов, которым должен отвечать учебная литература (в частности, соответствие стандартам образования, научность, системность), используемых в образовательном процессе в учебных заведениях, и запрет на высказывания, изображения, видео или аудиоматериалы дискриминационного характера в учебной литературе;

определяет обязательность экспертизы учебной литературы, изготавливается за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства, в частности определенным в этом проект;

устанавливает право инициировать экспертизу учебной литературы, изготавливаемой за средства физических и юридических лиц и используемой в учебных заведениях, на предмет соответствия требованиям законодательства, в частности определенным в этом проект, и определяет правовые последствия результатов этой экспертизы — учебная литература, которая по результатам экспертизы признана не соответствующей требованиям законодательства, не могут использоваться при образовательного процесса.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки объяснили, как выражение “лечение рака содой” могло появиться в школьном учебнике и заверили, что сейчас принимаются меры по изъятию неуместных высказываний.