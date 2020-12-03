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Около 9,6 млн гривен получит от ДнепрОГА фирма, которую подозревают в хищении средств

Около 9,6 млн гривен получит от ДнепрОГА фирма, которую подозревают в хищении средств

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Киевская фирма ООО "УКР ДИАГНОСТИКА", которая фигурирует в ряде уголовных производств, выиграла тендер Днепропетровской ОГА на закупку томографов. Об этом сообщают "Факты", информирует УНН.

Как утверждает издание, фирма непосредственно связана с руководителями Днепропетровской области Александром Бондаренко и Святославом Олейником, которые поспособствовали тому, чтобы именно "УКР ДИАГНОСТИКА" выиграла на торгах.

По данным системы YouControl, компания была зарегистрирована в октябре 2002 года. Однако только за период с 2016 по 2020 годы компания выиграла в 545 тендерах на общую сумму 2,41 млрд грн. Зазчиком выступил, среди прочего, и департамент охраны здоровья ДОГА (53,7 млн).

По данным журналистов, фирма в 2016-2018 годах была организатором преступной схемы по продаже лекарств и оборудования Одесскому национальному медицинскому университету на сумму 580 млн грн по завышенным ценам. Также в декабре 2016 года эта же фирма упоминается в уголовном производстве, связанном с кражей бюджетных средств при закупке некачественных систем для флюороскопии и рентгена в Сумскую областную детскую больницу.

Напомним, ранее стало известно, что Святослав Олейник оформил дорожную фирму на гражданскую жену и получает подряды в рамках "Большого строительства".

Источник: УНН
Теги: тендеры, ОГА, Днепр и Днепропетровская область
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