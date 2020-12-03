Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,44 -0,1216  EUR: 34,32 0,1003 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Водный транспорт и парламентский контроль: Рада собралась на заседание
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4320

Нардепы хотят объяснений: вице-премьер Уруский сегодня будет отчитываться перед профильным комитетом

Нардепы хотят объяснений: вице-премьер Уруский сегодня будет отчитываться перед профильным комитетом

Олег Уруский

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал вице-премьер-министра Олега Уруского для отчета и объяснений. Об этом УНН рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Так, нардеп рассказал, что сегодня в 15:30 парламентарии профильного комитета заслушают объяснения вице-премьера Уруского. Во многих народных депутатов возникли вопросы относительно эффективности работы самого Уруского и его Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также по обвинениям во вмешательстве вице-премьера в работу государственных предприятий.

"Послушаем и будем принимать решение. Будем заслушивать результаты его деятельности", - подчеркнул Вениславский.

Напомним, что ряд народных депутатов неоднократно отмечали низкую эффективность работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, возглавляемого Уруским. Так, нардеп Михаил Забродский был обеспокоен вмешательством вице-премьера в работу промышленных предприятий и невыполнением Украиной государственного оборонного заказа.

Ранее "Укроборонпром" обвинил в свертывании реформ оборонно-промышленного комплекса страны и вмешательстве в свою хозяйственную деятельность Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, отчет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.