Нардепы хотят объяснений: вице-премьер Уруский сегодня будет отчитываться перед профильным комитетом

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал вице-премьер-министра Олега Уруского для отчета и объяснений. Об этом УНН рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Так, нардеп рассказал, что сегодня в 15:30 парламентарии профильного комитета заслушают объяснения вице-премьера Уруского. Во многих народных депутатов возникли вопросы относительно эффективности работы самого Уруского и его Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также по обвинениям во вмешательстве вице-премьера в работу государственных предприятий.

"Послушаем и будем принимать решение. Будем заслушивать результаты его деятельности", - подчеркнул Вениславский.

Напомним, что ряд народных депутатов неоднократно отмечали низкую эффективность работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, возглавляемого Уруским. Так, нардеп Михаил Забродский был обеспокоен вмешательством вице-премьера в работу промышленных предприятий и невыполнением Украиной государственного оборонного заказа.

Ранее "Укроборонпром" обвинил в свертывании реформ оборонно-промышленного комплекса страны и вмешательстве в свою хозяйственную деятельность Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.