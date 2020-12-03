Рада ужесточила парламентский контроль

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Народные депутаты на пленарном заседании в четверг, 3 декабря, приняли в целом законопроект №4131, поданный председателем ВР Дмитрием Разумковым, относительно эффективности реализации парламентского контроля. Соответствующее решение поддержали 303 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект предусматривает, что:

вводится отдельная глава в Регламенте, посвященная парламентскому контролю через подотчетность органов исполнительной власти;

рекомендации по результатам слушаний должны содержать сроки предоставления информации о реализации рекомендаций, а также, в случае необходимости, план проведения обсуждений о состоянии их реализации, список законопроектов, необходимых для реализации рекомендаций, ориентировочный срок их разработки и внесения и перечень комитетов, которым ВР поручает разработать соответствующие законопроекты;

комитеты обязаны рассматривать отчеты на своем заседании, по поручению ВРУ организовывать и готовить рассмотрение на пленарном заседании Верховной Рады Украины отчеты, доклады и другую информацию.

Кроме того, совершенствуется положения относительно отчетов правительства:

программа деятельности Кабмина должна содержать программные цели, критерии, по которым оценивается степень достижения целей, и задачи, выполнение которых необходимо для достижения целей - эти показатели необходимы для объективной оценки деятельности правительства;

ВРУ получит права по результатам рассмотрения ежегодного отчета правительства предоставить ему рекомендации и заслушать состояние выполнения этих рекомендаций при следующем ежегодном или внеочередном отчете.

Напомним, накануне Рада поддержала законопроект относительно оснований для отсутствия нардепа на заседаниях.