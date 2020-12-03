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Рада приняла законопроект о речном транспорте

Рада приняла законопроект о речном транспорте

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении с технико-юридическими правками законопроект №1182-1-д о внутреннем водном транспорте. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается определить правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта. В частности, предлагается определить сроки, которые касаются организации и осуществления деятельности внутреннего водного транспорта.

Принятие акта, как ожидается, позволит установить условия отношений, связанных с использованием судов внутреннего плавания и смешанного плавания при их плавании речными водными путями, правовой режим объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта, деятельность органов исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование, управление, государственный надзор и контроль за безопасностью судоходства, владельцев портовой инфраструктуры и терминалов, судовладельцев и других субъектов хозяйствования внутреннего водного транспорта.

Как следствие, принятие акта будет способствовать развитию береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшению состояния речного хозяйства, содействию развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт и тому подобное.

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал нардепам учесть более двадцати дополнительных предложений и поправок к проекту.

Как сообщал УНН, на принятии законодательства о внутреннем водном транспорте настаивал Президент Украины Владимир Зеленский. Он убежден, что это позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги.

Источник: УНН
Теги: ВР, транспорт, водоемы
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