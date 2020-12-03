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Нардепы поддержали ужесточение наказания за кражу или подделки документов

Нардепы поддержали ужесточение наказания за кражу или подделки документов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 3946 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделка документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица. Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

“Законопроект имеет целью урегулирование и четкое решение предмета преступления и усиление уголовной ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделка документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или ее специальный статус”, — заявление председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк во время выступления в Раде, представляя документ.

Как утверждают авторы, целью принятия проекта Закона является урегулирование вопросов, связанных с детализацией и четким определением предмета уголовного преступления и усилением уголовной ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, или использование заведомо поддельных таких документов.

Законопроект предлагает внесение изменений в Уголовный кодекс, сокрема статьи 357 и 358.

УК Украины предлагается дополнить статьей 358-1, устанавливающей ответственность за:

  • похищение, присвоение документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также умышленное незаконное завладение ими в любой другой способ;
  • использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • подделка документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также приобретение, сбыт или иную передачу таких поддельных документов.

Как сообщал УНН, накануне Рада приняла законопроект о внесении изменений в законодательство относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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