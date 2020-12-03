Нардепы поддержали введение штрафа за невыполнение требований депутата местного совета

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 3381 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за неисполнение законных требований депутата местного совета. Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях отдельной статьей, вводит ответственность за несоблюдение сроков предоставления ответа на обращения/запрос депутата местного совета, а также предоставление ложной или неполной информации на такое обращение/запрос.

Предложенная редакция новой статьи составлена по аналогии со ст. 18819 КУоАП, что касается ответственности за нарушение при ответе на обращения/запрос народного депутата Украины.

Новая статья предусматривает, что несоблюдение сроков предоставления ответа на депутатский запрос депутата местного совета, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное совершение нарушения в течение года влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов.

Несоблюдение сроков предоставления ответа на депутатский запрос, в свою очередь, влечет за собой наложение штрафа от 100 до 250 необлагаемых минимумов, а повторное совершение нарушения предусматривает штраф от 250 до 400 необлагаемых минимумов.

Как сообщал УНН, накануне Рада приняла законопроект № 3118 о внесении изменений в Закон Украины “О местном самоуправлении в Украине” относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ.