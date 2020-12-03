Сертификацию прошли 900 учителей начальных классов: имеют право на надбавку

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине в этом году 902 учителя начальных классов успешно преодолели все этапы сертификации. Об этом во время брифинга сообщил врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"В 2019 году в Украине начался пилотный проект по сертификации педагогов..., проект будет продолжаться до 2021 года. На сегодня в Украине сертификация учителей предусматривает оценивание профессиональных знаний и умений участников сертификации путем их независимого оценивания. В 2020 году для участия в добровольной сертификации зарегистрировался 1591 человек, по квоте их было 2000. Учитель начальных классов имеет возможность пройти эту сертификацию и имел возможность в три этапа. На первом этапе в независимом тестировании приняло участие 1552 человека, 1045 из которых успешно его преодолели", - отметил он.

По его словам, следующий этап - этап самооценки.

"По его результатам к участию в третьем этапе, то есть в изучении практического опыта работы участников сертификации было допущено 1040 участников. Третий этап проходил в течение с 12 октября по 6 ноября 2020 года. Для организации третьего этапа Государственной службой качества образования были отобраны и подготовлены 1132 эксперта, которые имели статус независимости и большинство из которых участвовали в сертификации 2019 года в качестве эксперта или участника... В этом году, согласно решению комиссии Государственной службы качества образования, определено, что пороговый балл составил 72 балла. По итогам 902 учителя начальных классов успешно преодолели все этапы сертификации 2020 года", - добавил Шкарлет.

По его словам, педагоги, успешно преодолевшие добровольную сертификацию, имеют возможность получить 20% надбавки к заработной плате.

"Кроме того, успешное прохождение сертификации засчитывается так же, как прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником, а также является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания", - подытожил он.

Напомним, в Министерстве образования и науки разработали проект нового профессионального стандарта учителя начальных классов и учителей учреждений общего среднего образования.