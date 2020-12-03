Степанов объяснил, какую сумму тратит Минздрав на лечение одного онкобольного

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В этом году на лечение одного больного при онкологическом заболевании Министерство здравоохранения тратит 17 тыс. 834 грн. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В этом году мы тратим на лечение одного больного при онкологическом заболевании... у нас тариф заложено (на химиотерапию - ред.) - 17 тыс. 834 грн. Кроме того, государство еще выделяет дополнительно лекарственные средства, которые закупаются централизованно", - сообщил Степанов.

Он отметил, что этой суммы средств больным не хватает.

Напомним, в Минздраве хотят закрепить базовую ставку в 60 тыс. грн на лечение онкобольных.