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Нардепы поддержали приведение Таможенного кодекса в соответствие с законом "О стандартизации"

Нардепы поддержали приведение Таможенного кодекса в соответствие с законом "О стандартизации"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2477 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины “О стандартизации”. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

“Два года назад был принят закон о стандартизации, которым была отменена обязательная национальная и международная стандартизация товаров, продуктов и услуг. Когда принимали закон, суто по регламенту ВР нельзя вносить изменения в некоторые законы... Этот закон всего лишь приводит таможенный кодекс в соответствие с уже принятым законом о стандартизации”, — сказал во время выступления народный депутат от “Слуги народа” Марьян Заблоцкий во время представления законопроекта.

Как утверждают авторы, целью законопроекта является приведение Таможенного кодекса в соответствие с Законом Украины “О стандартизации” в части соблюдения принципа добровольности применения международных, национальных и отраслевых стандартов, а также стандартов и технических условий, принятых предприятиями, учреждениями и организациями.

Вступление в силу закона предлагается установить через один год со дня его опубликования.

Напомним, ранее на этой неделе Рада поддержала проект закона о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно устранения правовых коллизий в требованиях в устав обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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