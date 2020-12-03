Украина получит 128 млн грн международной помощи на "цифровизацию услуг"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Правительство Швеции и Программа развития ООН (ПРООН) предоставляют финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины в размере 128 млн грн. Об этом УНН сообщат со ссылкой на пресс-службу Минцифры и комитета цифровой трансформации Украины.

"Трехлетний проект "Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине"(Поддержка DIA) с общим бюджетом 128 млн грн (примерно 4,5 млн долларов США) поможет Минцифри реализовать общие цели и инициативы в цифровом формате. Проект направлен на улучшение качества доступа граждан к электронным административно-социальным услугам. Этот проект запущен Минцифрой и Программой развития ООН (ПРООН) в Украине при поддержке посольства Швеции", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что команда Минцифры уже год работает над тем, чтобы сделать Украину самым удобным государством в мире.

Сообщается, что Минцифра будет работать над:

• комплексными услугами для граждан, относящихся к уязвимым группам населения;

• разработкой программного обеспечения для услуг сопутствующего оборудования;

• созданием устойчивой инфраструктуры и доступ к информационно-коммуникационным технологиям;

• повышением уровня цифровой грамотности и кибергигиены, программы по цифровому образованию;

• коммуникационными кампаниями об электронных услугах и создании служб поддержки сервисов;

• системой повышения квалификации и нормативной базой;

• обучающими и тренинговыми программами в государственных органах власти, ЦПАУ и тому подобное;

• сотрудничеством с офисом Уполномоченного по правам человека.

Также сообщается, что программа поддержки поможет преодолеть цифровой разрыв между поколениями и между группами украинцев, принадлежащих к разным социальным слоям. Совместно с партнерами прорабатываются новые цифровые решения для:

• пожилых людей и пенсионеров;

• лиц с инвалидностью;

• лиц, живущих за чертой бедности;

• лиц, проживающих в сельской местности;

• молодежи, проживающей на территориях, пораженных конфликтом;

• этнических меньшинств (особенно цыганского населения) и ВПО;

• ветеранов и ветеранок, которые возвращаются к гражданской жизни.

Напомним, в Минцифры разъяснили запуск электронного больничного с 2021 года.