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Заседание нового горсовета Харькова назначили на 9 декабря: присутствие Кернеса под вопросом

Заседание нового горсовета Харькова назначили на 9 декабря: присутствие Кернеса под вопросом

Геннадий Кернес

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Первую сессию нового состава городского совета Харькова назначили на 9 декабря. Вопрос с присягой городского головы Харькова Геннадия Кернеса остается открытым. Об этом сообщил избранный депутат горсовета Анатолий Родзинский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Новый горсовет соберется 9 декабря в 10 утра. Кернеса, похоже, уже не ждут! Видимо "списали мощного старика в утиль"! Так сказать, "кто не успел, тот опоздал"...", - написав Родзинский.

По его словам, на даный момент вопрос с присягой Кернеса остается открытым.

"Ну что... Кернеса уже никто не ждет, и никто на него не расчитывает! Что будут делать с его "присягой" - отложат по состоянию здоровья, или Кернес вообще не будет мэром, из-за невозможности принять присягу - вопрос пока открытый! Ну и сессия горсовета на 9 декабря - это на 2 дня раньше, чем сессия облсовета на 11 декабря. И это при том, что изначально сессию горсовета раньше 20 декабря никто не ожидал...", - рассказал он.

Как сообщалось, в Харькове в среду, 2 декабря, последняя сессия VII созыва Харьковского городского совета прошла без городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, в полиции Харьковской области ранее сообщали об открытии производства об исчезновении Кернеса, но впоследствии удалили сообщение. Уже 10 ноября появилось новое фото "пропавшего" Геннадия Кернеса, о розыске которого ранее сообщала полиция.

Отметим, что Геннадий Кернес в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию. В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Как сообщалось, Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.

Источник: УНН
Теги: Геннадий Кернес, горсовет, Харьков и Харьковская область
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