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Верещук: Рада завтра рассмотрит законопроект об э-декларировании

Верещук: Рада завтра рассмотрит законопроект об э-декларировании

Ирина Верещук

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада завтра рассмотрит проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации". Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала народный депутат Украины Ирина Верещук, информирует УНН.

"Мы сейчас переходим к законопроекту №4142, а это говорится о прививках. Он сейчас вызвал глубокий резонанс в обществе. И считаю правильным, чтобы мы его обсудили в порядке поступления. Думаю, завтра будет э-декларирование", - отметила Верещук.

Напомним, Верещук сообщила, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности перенес рассмотрение двух законопроектов по представлению недостоверной информации в декларациях на сегодня, 3 декабря, из-за противоречий в сумме, от которой наступает ответственность и в виде наказаний за нарушения.

Добавим, что 1 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации. Аналогичный законопроект ранее зарегистрировал и Президент Украины Владимир Зеленский.

В рабочей группе по КСУ ожидают принятия закона о лжи в декларациях на этой неделе.

Ранее народный депутат Украины Ярослав Юрчишин заявил, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса продолжит свою работу, пока не предложит решение о КСУ.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, декларация, законопроект, Слуга народа
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